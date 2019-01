Wall Street : ouverture sur les chapeaux de roues en vue

25/01/2019 | 14:52

En hausse de 0,8 à 1,1% à trois quarts d'heure de la cloche, les futures sur les principaux indices américains augurent d'une ouverture sur les chapeaux de roues à Wall Street pour cette dernière séance de la semaine.



'Des rumeurs selon lesquelles les Etats-Unis et la Chine progressent dans leur négociations ont contrebalancé jeudi la déception suscitée par des résultats technologiques', rappelle Konstantinos Anthis, responsable de la recherche chez ADS Securities.



Si 'pour les temps à venir, les investisseurs préfèrent se concentrer sur les espoirs d'un accord sino-américain', cet économiste ne voit pas de preuve que les deux parties en sont plus proches, et il préfère donc pour sa part rester prudent.



L'optimisme pourrait continuer néanmoins de prévaloir ce jour, alors que la fermeture partielle des administrations empêche les publications de commandes de biens durables et des ventes de logements neuves initialement prévues.



Dans l'actualité des publications, Intel a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 14% à 5,9 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2018, soit 1,28 dollar par action, un BPA supérieur de six cents au consensus.



Starbucks a présenté, au titre de son premier trimestre 2018-19, un bénéfice par action ajusté (non GAAP) en croissance de 15% à 75 cents, un BPA battant de dix cents l'estimation moyenne des analystes.



Colgate-Palmolive publie au titre du dernier trimestre 2018 un bénéfice net ajusté en retrait de 3% à 638 millions de dollars, soit 74 cents par action, un BPA supérieur d'un cent au consensus de marché.



