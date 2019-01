Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre dans le rouge, regain d'inquiétudes sur le commerce

NEW YORK/PARIS (Agefi-Dow Jones)--Wall Street a ouvert en baisse jeudi, les investisseurs spéculant sur un rafraîchissement des relations entre la Chine et les Etats-Unis après l'ouverture par les autorités américaines d'une enquête au pénal contre Huawei. Les résultats inférieurs aux attentes publiés par Morgan Stanley pèsent également sur la tendance. En début de séance, l'indice Dow Jones (DJIA) perd 0,1% à 24.172,41 points, le S&P 500 recule de 0,1% également, à 2.612,66 points, et le Nasdaq cède 0,2% à 7.019,89 points. Morgan Stanley abandonne 4,4% après la publication de résultats trimestriels en baisse et inférieurs aux attentes des analystes, en raison de la faiblesse des revenus du trading d'obligations. Après Bourse, les investisseurs seront attentifs aux résultats trimestriels de American Express, IBM et Netflix. (vvenck@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire