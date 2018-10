Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre dans le vert, soutenue par les banques et les technologiques

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, profitant d'un redressement des valeurs technologiques et de la publication de bons résultats d'entreprises, notamment dans le secteur bancaire. L'indice Dow Jones avance de 0,8% en début de séance, à 25.461,61 points, et le S&P 500 prend 0,7% à 2.770,47 points. Le Nasdaq Composite à dominante technologique gagne 1,1%, à 7.510,72 points.

Parmi les plus fortes progressions du DJIA, le conglomérat Johnson & Johnson gagne 2,9% en réaction au relèvement de ses prévisions annuelles à l'issue d'un troisième trimestre dynamique.

L'action Goldman Sachs s'adjuge 1,5%. La banque a fait part de bénéfices supérieurs aux attentes des analystes au titre du troisième trimestre, à la faveur de la réduction de ses coûts et de la réforme fiscale entrée en vigueur fin 2017 aux Etats-Unis. Morgan Stanley s'adjuge également 3,3% après des résultats supérieurs aux attentes.

Walmart progresse de 0,8%. Le géant américain de la grande distribution a abaissé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours, mais a présenté des perspectives de chiffre d'affaires encourageantes pour le prochain exercice. Walmart anticipe une croissance de 3% au moins de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis sur l'exercice 2020, contre une hausse de 2,9% attendue par le consensus FactStet.

Adobe bondit de 6,2%. L'éditeur de logiciels a fait part de perspectives favorables pour ses marchés dans les années à venir et a annoncé qu'il prévoyait une hausse de 20% de ses revenus pour l'exercice 2018-2019, confirmant également ses prévisions de résultats pour le quatrième trimestre.

Dans le secteur technologique, pénalisé ces derniers jours par la récente remontée des taux d'emprunt, Amazon avance de 1,2%, Facebook de 1,5% et Alphabet de 1,4%. Tesla progresse de 2,5% et Netflix gagne 1,2% avant la publication de ses résutlats trimestriels dans la soirée.

-Ryan Vlastelica, MarketWatch (Version française Thomas Varela) ed: LBO

