Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en baisse après le rapport sur l'emploi

L'indice Dow Jones perd 146,92 points, soit 0,54%, à 26.819,08 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,63% à 2.976,89 points.

Le Nasdaq Composite cédait 0,56% à 8.124,47 points à l'ouverture.

Le département du Travail a annoncé vendredi 224.000 créations de postes non-agricoles le mois dernier, alors que la médiane des prévisions des économistes interrogés par Reuters en prévoyait 160.000.

Toutefois, une hausse modérée des salaires et d'autres signes de ralentissement de l'économie pourraient continuer à encourager la Fed à abaisser les taux d'intérêt ce mois-ci.

"Il est plus que probable que la Fed abaisse ses taux mais une réduction de 50 points de base n'est certainement plus envisagée", commente Scott Brown chez Raymond James.

Sur les marchés, le rendement des Treasuries à 10 ans a augmenté ses gains après la statistique, prenant plus de huit points de base et repassant la barre des 2%. Le dollar a aussi accentué sa progression et prend près de 0,4% face à un panier de devises de référence, faisant retomber l'euro sous 1,124.

En Bourse, les fabricants de semi-conducteurs reculent en réaction aux annonces du sud-coréen Samsung Electronics qui prévoit une baisse importante de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre en raison de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Nvidia, Intel, Qualcomm et Micron cèdent entre 2,13% et 0,88%.

(Édité par Juliette Rouillon)