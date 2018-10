Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en baisse après les chiffres d'inflation

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 37,92 points, soit 0,15%, à 25.560,82 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,2% à 2.779,98 points et le Nasdaq Composite perd 0,4% à 7.392,04 points.

Les futures ont nettement réduit leurs pertes et le rendement des Treasuries à 10 ans a accentué sa baisse après la publication des prix à la consommation, qui ont augmenté moins rapidement qu'attendu en septembre, suggèrant que les pressions inflationnistes s'atténuent.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,1% en septembre sur un mois et de 2,3% sur un an, après +0,2% et +2,7% en août respectivement. Hors produits alimentaires et énergie (CPI "core"), les prix ont également augmenté de 0,1% alors qu'il avait augmenté de 0,2% en mai, juin et juillet.

Le rendement américain à 10 ans perd environ 6 points de base autour de 3,165%, s'éloignant de son plus haut de sept ans touché en début de semaine.

Sur le marché des changes, le dollar a creusé ses pertes après l'annonce de ce ralentissement. L'indice mesurant l'évolution du billet vert face à un panier d'autres monnaies de référence recule de 0,33%.

Dans le même temps, l'euro avance de 0,45% à 1,157 dollar, après un pic de dix jours à 1,599.

