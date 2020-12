Wall Street ouvre en baisse après les records de la veille

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi faisant une pause après que les indices du Nasdaq et du S&P 500 ont atteint de nouveaux records la veille.

A 14H40 GMT, l'indice des valeurs vedette Dow Jones Industrial Average, baissait de 0,46%. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchait 0,83% et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,30%.

Mardi, le S&P 500, l'indice le plus représentatif du marché américain, avait terminé en hausse de 1,13% inscrivant un nouveau record à 3.662,45 points, le 2e en deux semaines. Le Nasdaq avait gagné 1,28% à 12.355,11 points, nouveau sommet également.

Le Dow Jones avait avancé de 0,63% à 29.823,92 points.

"Il y a une pause dans les achats. Reste à savoir si cela va mener à un coup de frein du marché boursier ou s'il s'agit simplement d'une halte avant qu'il ne progresse encore", s'est interrogé Patrick O'Hare, de Briefing qui s'attend à une séance de prises de bénéfices.

Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis, selon l'enquête ADP, se sont avérées plus faibles que prévu à 307.000 créations, même si le chiffre du mois précédent a été relevé à la hausse. L'administration américaine divulgue les chiffres officiels de l'emploi vendredi.

Dans l'après-midi, la Fed publiera son Livre Beige, dernier rapport de conjoncture qui prend le pouls de l'économie, avant une réunion de la Banque centrale américaine dans deux semaines.

Après sa hausse de la veille dans la perspective de son intégration au S&P 500 le 21 décembre, Tesla cédait 6,62%.

Pfizer (+4,95%) profitait de l'annonce par l'agence britannique du médicament d'avoir approuvé son vaccin en partenariat avec BioNTech contre le Covid-19, une première dans le monde occidental. Son rival dans la course au vaccin Moderna perdait en revanche 6,25%.

Le rendement obligataire sur les bons du Trésor à 10 ans montait à 0,9426% contre 0,9260% la veille.

afp/rp