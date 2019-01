Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en baisse après quatre hausses d'affilée

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones recule de 108,79 points, soit un repli de 0,46%, à 23.770,33 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, se replie de 0,82% à 2.563,71 points et le Nasdaq Composite abandonne 0,76% à 6.896,68 points.

Un indicateur d'inflation décevant en Chine et une rechute de la production industrielle en France contribuent à la perte de l'appétit pour le risque sur l'ensemble des marchés d'actions.

Les grands magasins et autres valeurs de la distribution figurent parmi les plus fortes baisses à Wall Street après de multiples publications faisant état d'un faiblesse des ventes lors des fêtes de fin d'année. L'indice des biens de consommation non-essentiels recule de 1,43%. Macy's notamment abandonne plus de 17% après un avertissement sur ses résultats annuels et Kohl's chute de près de 9%.

Le transport aérien perd 5,5% après qu'American Airlines (-10,4%) a abaissé sa prévision de recette unitaire pour le quatrième trimestre en raison de l'amélioration moins forte qu'attendu de la demande sur son marché intérieur.

Aux valeurs technologiques, Microsoft recule de 1,1% tandis qu'Amazon se replie de 1,5%.

Les investisseurs seront attentifs à l'intervention du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant l'Economic Club de Washington à 17h00 GMT.

Le compte rendu de la réunion de la Fed de décembre, publié mercredi soir, est venu conforter les déclarations apaisantes sur le front des taux d'intérêt du patron de la Fed vendredi dernier, moteur du rebond des derniers jours.

(Édité par Blandine Hénault)