Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en baisse dans l'attente des trimestriels

Les analystes attendent en moyenne une baisse des bénéfices de 2,2% au premier trimestre, selon des données Refinitiv.

Les banques ouvriront vendredi le bal des trimestriels.

L'indice Dow Jones perd 134,19 points, soit 0,51%, à 26.290,8 points dans les premiers échanges et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,24% à 2.885,84 points.

Le Nasdaq Composite cédait 13,77 points, soit 0,17%, à 7.924,92 à l'ouverture.

Après sept séances dans le vert d'affilée, le S&P-500 n'est plus qu'à 1,6% de son record de clôture de septembre, dopé par la décision de la Réserve fédérale de surseoir à une hausse des taux cette année et par l'espoir de voir les Etats-Unis et la Chine résoudre leur contentieux commercial.

Une performance qui ouvre la voie en soi à des prises de bénéfice.

Le PER de l'indice S&P-500 est de 16,6 contre 14,6 en plein coeur de la tourmente de décembre et 17,3 lorsqu'il a inscrit son record en septembre 2018.

Boeing perd 4% dans les premiers échanges à la suite de sa décision de réduire la production mensuelle des 737 de près de 20%.

General Electric cède 5,8%, JPMorgan ayant ramené sa recommandation de "neutre" à "sous-pondérer", estimant que Wall Street surestime la hausse du cash flow dans les années à venir.

Micron Technology laisse 2,1%, Cowen & Co étant passé de "surperformer" à "performance en ligne", anticipant des pressions sur les marges.

Procter & Gamble au contraire gagne 0,9%, Wells Fargo ayant relevé sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformance".

Snap prend 3,6%, RBC Capital Markets ayant relevé sa recommandation à "surperformance".

(Wilfrid Exbrayat avec Shreyashi Sanyal et Sruthi Shankar à Bangalore, édité par Véronique Tison)