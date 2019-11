Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en baisse faute d'être rassurée sur le commerce

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 25,18 points, soit 0,09%, à 27.666,31 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,2% à 3.085,76 points.

Le Nasdaq Composite cédait 32,26 points, soit 0,38%, à 8.453,83 points à l'ouverture.

Ce dernier et le S&P 500 ont inscrit des plus hauts historiques mardi, grâce entre autres aux espoirs de détente sur le front du commerce avec la Chine, mais les déclarations très attendues du président américain à l'Economic Club de New York n'ont pas répondu aux attentes sur la possibilité de voir Washington et Pékin signer prochainement un accord commercial.

Parmi les valeurs sensibles aux tensions commerciales, Caterpillar perd 1,05% et Intel 0,7%.

Publiée au moment même de l'ouverture mercredi, la déclaration introductive de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, avant son audition au Congrès à 16h00 GMT confirme les grandes lignes du discours de la banque centrale, qui continue de tabler sur une croissance soutenue.

Le repli des actions américaines touche en premier lieu le secteur financier, dont l'indice S&P abandonne 0,79%.

A la hausse, le distributeur de produits de hautes technologies Tech Data gagne 3,79% après l'annonce de son rachat par Apollo Global Management (-0,84%) pour 5,4 milliards de dollars.

Le choix de la Fed de marquer une pause dans la baisse des taux a trouvé une nouvelle justification dans la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation, qui affichent une hausse plus marquée qu'attendu de 0,4% sur un mois et 1,8% sur un an.

