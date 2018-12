Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en baisse la séance de veille de Noël

Les volumes devraient être ténus, avec une clôture de Wall Street prévue à 18h00 GMT, ce qui pourrait amplifier les mouvements.

Le gouvernement fédéral des Etats-Unis se retrouve en situation de "shutdown" partiel, le Congrès n'étant pas parvenu à voter en urgence une loi budgétaire du fait d'un désaccord autour des fonds réclamés par Donald Trump pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.

Le secrétaire général de la Maison blanche, Mick Mulvaney, a estimé que le blocage partiel de l'administration fédérale pourrait se poursuivre jusqu'au 3 janvier.

Dans ce contexte, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a annoncé qu'il s'était entretenu dimanche avec les principaux banquiers américains afin de tenter de calmer la nervosité des marchés financiers.

Le département du Trésor a indiqué que Steven Mnuchin avait prévu d'appeler lundi le groupe de travail présidentiel sur les marchés financiers, qui comprend des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Securities and Exchange Commission (SEC).

L'indice Dow Jones perd 173,5 points, soit 0,77%, à 22.271,87 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,65% à 2.400,91 points et le Nasdaq Composite cède 43,41 points, soit 0,69%, à 6.289,58 points.

Le S&P-500 est bien parti pour accuser sa pire perte mensuelle depuis 2008.

Le Nasdaq est en recul de près de 22% sur sa clôture record de la fin août, ce qui le place officiellement en territoire baissier ("bear"). Le S&P et le Dow Jones ne sont pas loin, ayant chuté de 17,5% et 16,3% respectivment par rapport à leur plus haut de clôture.