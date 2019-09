Wall Street ouvre en baisse, lestée par les tensions commerciales

New York (awp/afp) - Wall Street reculait à l'ouverture mardi, de nouveau sous pression des tensions commerciales entre Pékin et Washington après l'entrée en vigueur de tarifs douaniers supplémentaires et de nouvelles menaces de Donald Trump.

L'indice vedette de la cotation New Yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,93% à 26.158,12 points vers 13h45 GMT.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,43% à 7.928,92 points et l'indice élargi S&P 500 baissait de 0,54% à 2.910,72 points.

La Bourse de New York revenait d'un week-end prolongé d'un jour férié lundi, suite à plusieurs semaines dominées par la fébrilité d'un marché réagissant au gré des relations sino-américaines: sur l'ensemble du mois d'août, le Dow Jones a perdu 1,7%, le Nasdaq a cédé 2,6% et le S&P 500 a lâché 1,8%.

"Les marchés mondiaux font face à une pléthore de turbulences, entre les tensions entre les Etats-Unis et la Chine s'élevant d'un cran avec de nouveaux tarifs douaniers et plusieurs indicateurs manufacturiers en Chine, en zone euro et au Royaume-Uni continuant à montrer des signes de contraction", remarquent les analystes de Charles Schwab.

Des droits de douane supplémentaires frappant des milliards de dollars de produits chinois sont en effet entrés en vigueur dimanche aux Etats-Unis.

Face à la surenchère de Donald Trump, la Chine a annoncé lundi le dépôt d'une plainte à l'Organisation mondiale du Commerce (OMC).

Et mardi, peu avant l'ouverture de la Bourse de New York, le président américain a mis en garde Pékin contre la tentation de jouer la montre dans les négociations commerciales dans l'espoir que Donald Trump ne soit pas réélu en 2020.

Le bras de fer dans lequel sont engagées depuis plus d'un an les deux premières puissances économiques mondiales ne semble pas perdre en intensité, pesant sur la croissance économique.

A ces tensions s'ajoutent plusieurs autres sources d'inquiétudes poussant les investisseurs à la prudence: l'incertitude autour du Brexit, la crise politique à Hong-Kong ou le passage du puissant ouragan, Dorian, près des côtes du sud-est des Etats-Unis.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine se stabilisait, évoluant à 1,500% contre 1,496% à la clôture vendredi.

jum/dho/alb