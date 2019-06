Wall Street ouvre en hausse, apaisée sur la Chine et le commerce

New York (awp/afp) - Wall Street montait à l'ouverture mardi, soutenue par une annonce chinoise de soutien à son économie et un climat d'apaisement des tensions commerciales entre Washington et ses partenaires.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, avançait vers 13H50 GMT de 0,58%, à 26.215,07 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 0,86%, à 7.890,06 points.

L'indice élargi S&P 500 prenait 0,79%, à 2.909,61 points.

La Bourse de New York avait terminé nettement dans le vert lundi, le Dow Jones affichant sa sixième hausse d'affilée, à la faveur d'une accalmie des tensions sur le front commercial après l'abandon de taxes américaines contre le Mexique: le Dow Jones avait pris 0,30% et le Nasdaq 1,05%.

Mardi matin, nombre d'observateurs du marché citaient l'annonce de mesures chinoises de soutien à son économie comme raison de la hausse des indices américains, après le bond des indices asiatiques quelques heures plus tôt.

Selon un document diffusé lundi, Pékin devrait autoriser les autorités locales a émettre des obligations spéciales pour assurer le financement de chantiers d'infrastructures à travers la Chine (autoroutes, liaisons ferroviaires, énergie...).

"Le stimulus chinois apporte de la vigueur au marché", en pleine guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, les deux premières économies au monde, ont affirmé les analystes de Charles Schwab.

Une issue à ce bras de fer, dont les effets économiques ont déjà été ressentis dans les deux pays, se fait attendre depuis près d'un an. Dans ce contexte de guerre larvée, la Chine n'a pas confirmé mardi qu'une rencontre en tête-à-tête entre le président Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump était bien prévue à l'occasion du G20.

Du côté américain, la publication d'un indicateur sur les prix à la production mardi pour le mois de mai renforçait selon certains investisseurs les anticipations d'une prochaine baisse de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine.

Une telle action de la Fed serait interprétée très positivement par le marché car elle rendrait les conditions d'emprunt plus avantageuses pour les investisseurs et les ménages.

"Il s'agit de la conclusion essentielle du rapport", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans montait légèrement à 2,152% contre 2,148% la veille à la clôture.

