Wall Street ouvre en hausse après les chiffres de l'emploi privé

New York (awp/afp) - La Bourse de New York progressait mercredi en début de séance après l'annonce d'un nombre d'emplois privés créés en juin aux Etats-Unis jugé satisfaisant, et des développements encourageants dans la recherche d'un vaccin contre le coronavirus.

Vers 14H20 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average montait de 0,46% à 25.930,68 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,48% à 10.107,10 points.

L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, gagnait 0,55% à 3.117,48 points.

Wall Street avait achevé mardi son meilleur trimestre en plus de deux décennies: d'avril à juin, le Dow Jones a grimpé de près de 18% et le Nasdaq de 31%.

Les entreprises privées aux Etats-Unis ont créé 2,4 millions d'emplois en juin, dans une économie qui rouvre progressivement, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP publiée mercredi.

S'il est inférieur aux attentes (+3,75 millions) et en baisse par rapport au mois précédent après la révision des données du mois de mai (+3,07 millions contre -2,7 millions précédemment), ce chiffre a été plutôt bien accueilli par les investisseurs.

"L'embauche parmi les petites entreprises s'accélère au mois de juin", a souligné Ahu Yildirmaz, co-directeur de l'ADP Research Institute, cité dans un communiqué.

Par ailleurs, les acteurs du marché réagissaient à la publication par le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer de résultats positifs d'un essai clinique de phase précoce sur un vaccin contre le coronavirus.

Selon des résultats préliminaires, les patients ayant reçu une dose de 10 ou de 30 microgrammes du vaccin ont développé au 28e jour du traitement des anticorps neutralisants, cruciaux pour se protéger du virus.

Cet essai a été réalisé en partenariat avec la société allemande BioNTech auprès de 45 patients, ayant chacun reçu des doses de 10, 30 ou 100 microgrammes.

Le titre de Pfizer montait de près de 4% dans les premiers échanges à Wall Street.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine grimpait, s'établissant à 0,6955% contre 0,6561% mardi soir.

FedEx bondit

Parmi les valeurs du jours, le titre de FedEx bondissait de 15,92%. Le spécialiste du transport de marchandises a fait part de résultats trimestriels bien meilleurs que prévu et annoncé que malgré l'impact du Covid-19 sur son activité, la réouverture progressive de l'économie mondiale lui serait bénéfique.

Constellation Brands, la maison mère des bières Corona et d'autres marques d'alcool, grimpait de 8,37% après avoir affiché un bilan de santé rassurant, faisant notamment état d'un retour à la normale pour sa production de bière au Mexique.

L'entreprise a par ailleurs annoncé l'acquisition de la plateforme numérique de vente de vin Empathy Wines. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

La chaîne de grands magasins Macy's progressait un peu (+1,02%) après avoir annoncé une perte de plus de 2 dollars par action au premier trimestre, une baisse conforme aux données préliminaires fournies début juin par l'entreprise.

United Airlines montait de 6,44% après avoir publié un objectif de 25.000 vols supplémentaires en août, tablant sur une hausse de la demande pour le transport aérien.

dho/bh