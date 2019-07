Wall Street ouvre en hausse au terme d'une semaine de records, focalisée sur

les taux

New York (awp/afp) - Wall Street a ouvert en hausse vendredi pour la dernière séance d'une semaine solide, dynamisée par des propos du patron de la Banque centrale américaine (Fed) allant dans le sens d'une prochaine baisse de taux.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,50%, à 27.223,13 points vers 14H20 GMT.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,19%, à 8.211,23 points.

L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,16%, à 3.004,57 points.

La veille, l'indice Dow Jones avait terminé pour la première fois au-dessus des 27.000 points, à 27.088,08 points (+0,85%) et le S&P 500 avait également battu un record avec 2.999,91 points (+0,23%), ces deux indices étant soutenus déjà par la perspective d'une Banque centrale accommodante. Le Nasdaq avait quant à lui perdu 0,08%.

Les trois principaux indices de Wall Street se dirigeaient vers une semaine de progression modeste, mais surtout vers de nouveaux records pour chacun d'entre eux.

'Plus de doute'

"Les deux choses principales à retenir sont d'une part qu'il n'y a plus de doute sur le fait que la Fed va baisser les taux le 31 juillet, et d'autre part qu'il y a une logique solide derrière cette décision", a résumé Chris Low de FTN Financial.

A trois semaines d'une réunion de l'institution américaine, les acteurs du marché s'accordent à dire que la prise de parole de son président Jerome Powell devant le Congrès cette semaine a réuni tous les ingrédients d'une baisse de taux d'intérêt à venir.

Les baisses de taux d'intérêt permettent aux différents acteurs de l'économie, ménages, entreprises et investisseurs, de disposer de capitaux plus facilement. Grâce à la politique de taux bas depuis l'après-crise, le marché boursier a été l'un des principaux bénéficiaires de l'abondance de capitaux.

Jerome Powell a notamment affirmé lors de son intervention que les différents fronts commerciaux ouverts par l'administration Trump à travers le monde pouvaient "avoir un impact sur l'économie américaine" et avaient créé un "choc de confiance".

Sur le sujet, une délégation américaine de haut niveau se rendra à Pékin "dans un avenir très proche" pour reprendre les négociations entre les deux géants économiques et tenter de mettre un terme au bras de fer qui dure depuis un an, a indiqué vendredi un conseiller américain.

Parmi les valeurs du jour, Boeing avançait de 0,61%. Eric Lindblad, responsable du programme 737 dont le MAX, va quitter le constructeur aéronautique qui est englué depuis mi-mars dans une crise sans précédent à la suite de deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts.

Les constructeurs américain Ford (+2,31%) et allemand Volkswagen ont annoncé vendredi étendre leur alliance, formée en janvier, au développement des voitures autonomes et électriques, considérées comme le prochain eldorado de l'automobile.

La semaine prochaine sera par ailleurs marquée par une salve de résultats trimestriels d'entreprises, dont les grandes banques américaines JPMorgan Chase (+0,19%), Goldman Sachs (+0,27%) et Wells Fargo (-0,15%).

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette américaine à dix ans montait, à 2,125% contre 2,111% la veille à la clôture.

