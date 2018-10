Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en hausse avec les Bourses européennes

L'indice Dow Jones gagne 128,77 points, soit 0,48%, à 26.902,71 points dans les premiers échanges, après un plus haut record à 26.905.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,40% à 2.935,11 points et le Nasdaq Composite prend 0,44% à 8.034,52 points.

L'intention affichée de la troisième puissance de la zone euro de réduire son déficit en 2020 et 2021 a permis aux places européennes de rebondir. L'indice paneuropéen Stoxx 600 gagne environ 0,7% au moment de l'ouverture de Wall Street, effaçant ses pertes de la veille.

Le dollar, initialement en baisse contre l'euro, est reparti à la hausse en réaction aux propos de Charles Evans, le président de la Fed de Chicago, qui s'est dit à l'aise avec l'idée d'une nouvelle hausse de taux en décembre.

La tendance à New York est soutenue par l'annonce de 230.000 créations d'emplois dans le secteur privé en septembre aux Etats-Unis, selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP, un chiffre au plus haut depuis février et nettement supérieur au consensus qui était à 185.000 créations de postes.

Les investisseurs prendront connaissance à 14h00 GMT de l'indice ISM des services, prévu à 58,0 en septembre contre 58,5 en août.

Les cours du pétrole sont en très légère hausse dans l'attente des chiffres officiels des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

(avec Medha Singh à Bangalore, Véronique Tison pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)