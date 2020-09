Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en hausse dans le sillage des technologiques

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, soutenue par les espoirs liés à la reprise des essais sur l'un des principaux candidats vaccins contre le coronavirus et par un rebond des valeurs technologiques.

L'indice Dow Jones (DJIA) gagne 0,7%, à 27.868 points, et l'indice élargi S&P 500 avance de 1,1%, à 3.378 points. Le Nasdaq Composite s'apprécie de 1,7%, à 11.033 points.

Les investisseurs sont encouragés par la reprise des essais cliniques du vaccin expérimental contre le coronavirus d'AstraZeneca au Royaume-Uni. Le groupe avait dû interrompre ses essais sur ce vaccin après l'appartition d'une maladie inexpliquée chez une personne participant aux tests. Les essais aux Etats-Unis restent suspendus, le temps qu'AstraZeneca travaille avec les autorités sanitaires locales, a indiqué le laboratoire lundi.

"Il y a un peu plus d'optimisme sur le front des vaccins", a commenté Robert Carnell, responsable de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING Groep. En l'absence de mauvaises nouvelles, "l'orientation par défaut [pour les actions] est de continuer à progresser", a-t-il ajouté.

Aucun indicateur majeur n'est attendu ce lundi et la volatilité est redescendue à son plus bas niveau depuis le 3 septembre, selon l'indice Cboe Volatility.

VALEURS A SUIVRE:

-L'action Oracle a été suspendue en début de séance après avoir ouvert en hausse de plus de 4%. L'éditeur de logiciels a remporté la bataille pour le contrôle des activités de TikTok aux Etats-Unis et devrait annoncer que l'application de partage de vidéos devient un "partenaire technologique de confiance" outre-Atlantique, selon des personnes proches du dossier. La transaction ne sera probablement pas structurée comme une simple cession, ont précisé les sources. Microsoft (+1%) a annoncé dimanche avoir été informé du rejet de son offre d'achat par ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok.

-Les valeurs technologiques soutiennent la progression du DJIA. En tête de l'indice, Apple gagne 1,7%. IBM prend 0,9%.

-Le géant américain du e-commerce Amazon.com (+1,3%) prévoit de recruter 100.000 personnes aux Etats-Unis et au Canada, poursuivant ainsi sa récente vague d'embauches dans un contexte de forte hausse des achats en ligne.

-Le conglomérat japonais SoftBank Group a annoncé lundi avoir accepté de céder le fabricant britannique de semi-concepteurs ARM à son concurrent américain Nvidia (+7,9%) dans le cadre d'une transaction valorisée à 40 milliards de dollars.

-Le premier opérateur télécom américain Verizon Communications (+1%) a annoncé lundi l'acquisition de l'opérateur de réseau mobile virtuel TracFone pour environ 6,25 milliards de dollars en actions et en numéraire.

-Gilead Sciences (+0,7%) va payer 21 milliards de dollars pour racheter la société de biotechnologies Immunomedics (+106%), qui vend un traitement du cancer du sein, a annoncé dimanche le laboratoire pharmaceutique américain.

-Les autorités européennes de la sécurité aérienne ont accordé un important vote de confiance au projet de reprise des vols commerciaux du Boeing 737 MAX. Cette position pourrait permettre de débloquer l'impasse réglementaire qui, depuis plus d'un an, entrave les efforts déployés par Boeing (+0,5%) pour que le 737 MAX reprenne du service.

-Le PDG de Pfizer (+1,2%), Albert Bourla, a déclaré dimanche que le laboratoire pharmaceutique américain devrait savoir d'ici à fin octobre si son candidat vaccin contre le Covid-19 est efficace et pourrait distribuer ce produit aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année s'il est approuvé par les autorités sanitaires.

-Andrea Riquier, MarketWatch (Version française Thomas Varela, François Schott) ed: ECH - FSC

