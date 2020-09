Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en hausse dans un environnement toujours volatil

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en hausse dans un environnement toujours très volatil jeudi après la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et la publication des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis.

L'indice Dow Jones (DJIA) avance de 0,6% en début de séance, à 28.101 points, et l'indice élargi S&P 500 gagne 0,6%, à 3.418 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'adjuge 1,1% à 11.259 points.

La volatilité des grandes valeurs technologiques telles qu'Apple, Amazon.com et Microsoft a dominé les marchés ces derniers jours. Elles ont nettement rebondi mercredi après trois séances consécutives de baisse. Malgré sa récente correction, le Nasdaq affiche toujours une hausse de plus de 20% cette année.

Signe de la nervosité des marchés, l'indice de volatilité de Cboe, connu sous le nom de Vix et considéré comme "l'indice de la peur" à Wall Street, a rebondi depuis le début du mois. Il progresse jeudi de 2,4% à 29,48 points.

"Nous pourrions assister à une poursuite de la volatilité, simplement parce qu'il existe de nombreux facteurs la favorisant, comme l'absence de progrès sur le plan de relance budgétaire au Etats-Unis et le nombre de cas de [Covid-19]", prévient Wei Li, responsable de la stratégie d'investissement de iShares pour la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique. "Il est difficile de penser que nous pourrions laisser tout cela de côté", ajoute-t-il.

Parmi les statistiques du jour, le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage est resté stable la semaine dernière. Le nombre de premières demandes d'allocation chômage est resté inchangé lors de la semaine terminée au 5 septembre, à 884.000 en données corrigées des variations saisonnières, a indiqué jeudi le département américain du Travail.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à 850.000 nouvelles demandes d'allocation chômage la semaine dernière.

VALEURS A SUIVRE:

-Le rebond des valeurs technologiques amorcé mercredi continue de soutenir le DJIA. Apple s'adjuge 1,7% et Microsoft 1,4%. En dehors des principaux indices, Tesla progresse de 5,3%.

-Le conglomérat indien Reliance Industries (+7,3% à Bombay) cherche à vendre jusqu'à 40% de sa branche de distribution, Reliance Retail Ventures, à Amazon.com (-0,1%) pour 20 milliards de dollars, rapporte jeudi l'agence de presse Bloomberg, en citant une source anonyme.

-Citigroup (+0,5%) a annoncé jeudi que son directeur général Michael Corbat quitterait son poste en février 2021 et serait remplacé à cette date par l'actuelle numéro deux de la banque, Jane Fraser. Michael Corbat, qui occupe la fonction de directeur général depuis 2012, va prendre sa retraite et démissionnera du conseil d'administration en février 2021, a indiqué la banque dans un communiqué.

-JPMorgan (+0,5%) a annoncé avoir trouvé des preuves que certains de ses employés et clients avaient fait un mauvais usage des fonds des dispositifs de relance du gouvernement destinés aux entreprises touchées par la crise du coronavirus. La banque a indiqué qu'elle coopérait avec les autorités.

-L'opérateur ferroviaire Kansas City Southern (-0,6%) a rejeté une offre d'achat d'environ 20 milliards de dollars soumise par un consortium d'investisseurs, la jugeant insuffisante, a révélé le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

-Philip Morris International (-0,2%) a relevé jeudi le bas de sa fourchette de bénéfices attendus cette année en raison d'une "performance meilleure que prévu au troisième trimestre". Le fabricant des cigarettes Marlboro table désormais sur un bénéfice par action (BPA) compris entre 4,92 et 4,99 dollars en 2020, contre une fourchette de 4,84-4,99 dollars auparavant. Il vise également un BPA ajusté de 5 dollars à 5,07 dollars, alors que le consensus FactSet se situe à 5,08 dollars.

-Credit Suisse a relevé sa recommandation sur Spotify (+7,3%) de "neutre" à "surperformance" et fixé un nouvel objectif de cours de 315 dollars, contre 215 dollars auparavant.

EVENEMENTS A VENIR:

-17h00 : stocks hebdomadaires de pétrole - semaine au 4 septembre

-MarketWatch (Version française Thomas Varela, François Berthon) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire