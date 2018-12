Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en hausse et poursuit son rally

L'indice Dow Jones gagne 123,81 points, soit 0,54%, à 23 262,63 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,49% à 2 501,11 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 36,41 points (0,55%) à 6.615,90 points.

La dernière semaine de 2018 aura vu la Bourse de New York subir de brutales fluctuations et l'indice de volatilité du CBOE, dit aussi indice de la peur, a atteint un plus haut depuis début février avant de se tasser.

L'indice S&P-500 a testé un plus bas de 20 mois durant cette semaine et a frôlé le "bear market" avant que les trois indices ne remontent brutalement et n'enregistrent leur plus forte progression depuis près de 10 ans mercredi dernier.

Le S&P a perdu jusqu'à 2,8% jeudi mais a pu terminer en hausse de 0,8% avec une remontée de la cote dans la dernière demi-heure d'échanges.

Les trois indices sont bien partis pour terminer la semaine sur des gains de plus de 3% chacun, rompant avec trois semaines dans le rouge consécutives.

Mais ils restent en recul de plus de 9% sur le mois de décembre et risquent d'accuser leur plus forte perte annuelle en pourcentage depuis 2008.

Les investisseurs vont aborder 2019 avec plusieurs sujets de préoccupation, que ce soit les tensions commerciales sino-américaines, la hausse des taux d'intérêt, le ralentissement économique mondial ou encore le "shutdown" (fermeture) des administrations fédérales américaines qui en est à son sixième jour.

(Mehda Singh)