Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en hausse grâce au commerce mais Tesla recule

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 164,48 points, soit 0,67%, à 24.534,58 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,68% à 2.653,83 points et le Nasdaq Composite prend 0,7% à 7.133,84 dollars.

Le marché action new-yorkais continue de profiter d'une information du Wall Street Journal, démentie rapidement par le Département du Trésor, selon laquelle le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin discute d'une levée partielle ou totale des droits de douane imposés aux produits importés de Chine.

Cette information tombée en fin de séance jeudi a contribué à une clôture positive des trois grands indices de Wall Street.

Tesla chute de 7,08% après avoir annoncé son intention de supprimer plusieurs milliers de postes, le constructeur de voitures électriques voulant réduire ses coûts et être durablement bénéficiaire au moment où il s'efforce d'augmenter la production de la Model 3.

Netflix recule de 1,67% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le quatrième trimestre.

Le groupe de services financiers American Express abandonne 2,09% après avoir publié un bénéfice trimestriel moins bon que prévu du fait d'une hausse de ses dépenses et provisions pour pertes sur crédits.

En hausse, le secteur pétrolier prend 0,86%, soutenu par la progression des cours du brut et par la hausse de Schlumberger (+4,30%) après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

L'annonce d'une augmentation plus forte que prévu de la production industrielle en décembre, àn son rythme le plus fort depuis 10 mois, a soutenu Wall Street mais n'a pas influencé la tendance sur le marché obligataire et changes.

Le dollar grappille 0,5% face à un panier de devises de référence et le rendement du 10 ans est en hausse à 2,764%.

(Laetitia Volga, édité par Juliette Rouillon)