Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en hausse grâce au pétrole et à l'emploi

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York se redresse légèrement vendredi en début de séance à la faveur d'un rebond des cours du pétrole et alors que l'hypothèse d'un ralentissement des hausses de taux d'intérêt semble confortée par des créations d'emploi inférieures aux attentes en novembre aux Etats-Unis.

Les contrats à terme sur les indices avaient perdu du terrain dans la matinée avant d'être soutenus par les statistiques de l'emploi et par des informations relatives à un possible accord de réduction de la production de pétrole des membres de l'Opep. Le Dow Jones avance de 0,3% à 25.020 points, tandis que le S&P 500 s'adjuge 0,2% à 2.702 points. Epargné la veille, le Nasdaq oscille autour de l'équilibre et gagnait récemment moins de 0,1% à 7.192 points. Le baril de brut WTI avance de son côté de 5,1%.

Si les embauches ont ralenti en novembre aux Etats-Unis, elles restent suffisamment élevées pour écarter le risque d'une récession, commente Chris Rupkey, économiste en chef à MUFG. Les Etats-Unis ont créé 155.000 emplois nets en novembre, contre 237.000 en octobre, et 198.000 attendus par le consensus.

La Bourse de New York a connu une journée agitée jeudi, commençant à profiter en toute fin de séance de l'espoir d'un ralentissement du resserrement monétaire de la Fed après avoir été malmenée par les craintes liées aux tensions commerciales et au ralentissement de la croissance mondiale.

Altria avance de 1,7% vendredi en début de séance, après avoir annoncé un investissement de 1,8 milliard de dollars dans le secteur du cannabis au Canada. Le distributeur Big Lots plonge en revanche de 17% après avoir fait état d'une perte trimestrielle plus élevée que prévu.

En hausse de 0,5%, Boeing sera surveillé après deux séances consécutives de forte baisse en raison des interrogations sur la capacité des Etats-Unis à transformer en accord durable la trève commerciale conclue le week-end dernier avec la Chine. Egalement sous pression ces derniers jours, les valeurs pétrolières profitent du rebond des cours du brut. Chevron, qui a fixé à 20 milliards de dollars son enveloppe d'investissements pour 2019, progresse de 2,7% et Exxon Mobil gagne 2,3%.

- Mark DeCambre, MarketWatch (Vresion française Thomas Varela) ed : ECH

