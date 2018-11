Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en hausse, l'inflation et le pétrole en soutien

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 151,61 points, soit 0,6%, à 25 438,1 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, avance de 0,72% à 2 741,71 points et le Nasdaq Composite prend 0,90% à 7.265,39 points.

Au rang des indicateurs, les prix de détail ont enregistré en octobre leur hausse la plus marquée en neuf mois, attestant d'une augmentation régulière de l'inflation qui plaide ainsi pour une nouvelle hausse des taux de la part de la Réserve fédérale le mois prochain.

Hors alimentation et énergie, les prix dits "core" ont augmenté de 0,2% d'un mois sur l'autre et de 2,1% annuellement après 2,2% en septembre.

Les investisseurs ont surtout retenu que ces chiffres étaient conformes à leurs attentes, donc sans mauvaise surprise, et la statistique a permis aux futures de Wall Street d'accroître leur gains.

Du côté de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à 10 ans a grimpé à 3,1580% contre 3,1488% avant la publication. Le dollar n'a pas bougé et reste en repli de 0,11% face à un panier de devises de référence.

Du côté des valeurs, Chevron et Exxon Mobil prennent respectivement 1,66% et 0,79% avec le rebond des cours pétroliers après des informations de Reuters faisant état de discussions entre l'Opep et ses alliés en vue de réduire leur production.

Le brut léger américain avance de 1,65% à 56,61 dollars le baril et le secteur lié à l'énergie avance de 1,63%.

Le titre Snap recule de 3,87%, le département américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) exigeant du groupe américain des informations relatives à son introduction en Bourse en mars 2017.

