Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en hausse, la Fed toujours en soutien

L'indice Dow Jones gagne 75,99 points, soit 0,28%, à 26.936,19 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,19% à 2.998,70 points.

Le Nasdaq Composite prend pour sa part 0,21% à 8.219,41 points.

Les prix de détail hors alimentation et énergie ("core") ont connu en juin aux Etats-Unis leur hausse la plus nette depuis près d'un an et demi et les inscriptions au chômage sont tombées la semaine dernière à un creux de trois mois.

Ces statistiques, publiées une heure avant l'ouverture, ont eu peu d'effet sur les contrats à terme des indices de Wall Street.

Les investisseurs sont en effet persuadés que la Fed baissera ses taux à la fin du mois, un scénario que le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a conforté en affirmant mercredi que l'institut d'émission se tenait prêt à "agir de manière appropriée" pour soutenir la croissance.

(Patrick Vignal pour le service Marchés, édité par Wilfrid Exbrayat)