Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi, les investisseurs pariant de plus en plus sur un début plus précoce que prévu des réductions de taux d'intérêt par la Réserve fédérale, dans le sillage des rapports économiques signalant un affaiblissement du marché de l'emploi et un ralentissement de la croissance économique.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 63,53 points, soit 0,16%, à l'ouverture, pour atteindre 38 774,82.

Le S&P 500 a ouvert en hausse de 23,14 points, soit 0,44 %, à 5 314,48, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 117,43 points, soit 0,70 %, à 16 974,48 à l'ouverture. (Reportage de Lisa Mattackal à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)