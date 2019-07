Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en hausse, les résultats salués

L'indice Dow Jones gagne 88,44 points, soit 0,33%, à 27.260,34 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,27% à 2.992,99 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,46% à 8.241,62 points à l'ouverture.

Parmi les entreprises ayant publié leurs résultats trimestriels en début de journée, Coca-Cola gagne 4,45%, à un plus haut record, après avoir relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires à la faveur d'une forte demande pour ses boissons gazeuses et ses cafés.

L'industriel United Technologies (+1,29%) et le laboratoire Biogen (+5,30%) ont également fait état de résultats meilleurs que prévu et ont relevé leur prévisions pour l'ensemble de l'année.

Hasbro s'envole de 7,73%, évoluant à un pic historique, la forte demande pour ses articles issus des franchises Spider-Man et Avengers ayant permis au fabricant de jouets de dégager des résultats supérieurs aux attentes.

"La saison des résultats aux Etats-Unis semble globalement plutot optimiste. Il n'y a pas trop d'avertissements sur les bénéfices et les perspectives pour le second semestre ne semblent pas présager de mauvaises surprises", a déclaré Russ Mold chez AJ Bell.

Les anticipations d'une politique monétaire plus souple de la banque centrale américaine pour contrer les effets des tensions commerciales et l'accord conclu lundi entre la Maison blanche et le Congrès sur le plafond de la dette aident également les principaux indices de Wall Street.

Aux changes, le dollar prend 0,4% face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui recule à 1,116, un plus bas depuis début juin.

(Laetitia Volga, édité par Véronique Tison)