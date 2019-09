Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en hausse, regain d'espoir sur le commerce

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 334,27 points, soit 1,27%, à 26.689,74, au plus haut depuis le 1er août, et le Standard & Poor's 500 progresse de 1,03% à 2.968,01.

Le Nasdaq Composite prenait 1,06% à 8.061,29 points à l'ouverture.

Le ministère du Commerce chinois a annoncé en début de journée qu'une délégation aurait mi-septembre des discussions avec des responsables américains en vue de négociations à haut niveau début octobre.

La perspective d'une reprise des pourparlers entre les deux pays profite en premier lieu aux valeurs sensibles à l'évolution des barrières douanières, dont les fabricants de semi-conducteurs, qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires sur le marché chinois: Intel gagne 3,28%, la plus forte hausse du Dow, Advanced Micro Devices 2,09% et Nvidia 4,26%.

Les industriels Boeing et Caterpillar prennent respectivement 1,35% et 2,39%.

Parmi les baisses les plus spectaculaires du jour, Slack Technologies chute de 14,13% après avoir dit s'attendre à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au second semestre et à une perte plus lourds qu'attendu par le marché au troisième trimestre.

Les indicateurs économiques du jour n'ont pas en remis en cause le regain d'appétit général des investisseurs pour les actifs risqués, au contraire: les inscriptions au chômage n'ont que légèrement augmenté la semaine dernière à 217.000 et selon l'enquête mensuelle ADP, le secteur privé a créé 195.000 emplois le mois dernier, un chiffre supérieur aux attentes.

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américain poursuivent leur remontée, à 1,5365% pour les titres à dix ans (+7,7 points de base).

Le dollar recule de 0,33% face à un panier de devises de référence et l'euro remonte à 1,1073.

(Marc Angrand)