Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en légère baisse, pause après les derniers records

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 21,82 points, soit 0,08%, à 27.652,98 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,13% à 3.081,25 points.

Le Nasdaq Composite cédait 0,11% à 8.425,35 points à l'ouverture.

Le Dow et le S&P 500 avaient inscrit des records de clôture jeudi après les déclarations chinoises sur une possible suppression de droits de douane par Washington et Pékin une fois signé l'accord partiel en cours de discussion. Mais le contenu détaillé de l'accord et la date de sa signature par les présidents Donald Trump et Xi Jinping continuent de susciter des interrogations.

Côté américain, une porte-parole de la Maison blanche a déclaré vendredi à la chaîne de télévision Fox Business News que des barrières tarifaires pourraient être levées si un accord était définitivement conclu, tout en se refusant à préjuger de l'issue des négociations.

Le S&P 500 affiche pour l'instant une hausse de près de 0,6% sur l'ensemble de la semaine et s'achemine donc vers sa cinquième performance hebdomadaire positive d'affilée.

Aux valeurs, Walt Disney gagne 4,26%, la plus forte hausse du Dow Jones, au lendemain de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce entre autres au succès de ses parcs à thèmes et de la nouvelle version du "Roi Lion" au cinéma.

A la baisse, Gap chute de 4,68% en réaction au départ inattendu de son directeur général, Art Peck, en pleine restructuration des activités du groupe d'habillement, qui a en outre réduit ses prévisions de résultats.

Le marché attend à 15h00 GMT les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan sur le moral des ménages américains.

(Marc Angrand pour le service Marchés, édité par Patrick Vignal)