Wall Street ouvre en légère hausse après une salve d'indicateurs

New York (awp/afp) - La Bourse de New York montait légèrement à l'ouverture vendredi après une salve de statistiques américaines reflétant une économie en forme et une inflation sous contrôle.

Vers 13H50 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,13%, à 26.181,09 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,09%, à 8.021,07 points.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,05%, à 2.905,49 points.

Wall Street avait terminé en hausse jeudi, portée par l'accueil positif réservé à la hausse moins rapide que prévu des prix à la consommation en août aux Etats-Unis et au rebond d'Apple: le Dow Jones avait gagné 0,57% et le Nasdaq 0,75%.

Après le recul surprise des prix à la production en août mercredi, la progression modeste des prix à la consommation sur la même période jeudi, les autorités américaines ont indiqué vendredi que les prix des produits importés aux Etats-Unis avaient baissé de 0,6% en août par rapport au mois précédent.

"Les chiffres plus modérés que prévu sur l'inflation cette semaine neutralisent l'annonce la semaine dernière d'une hausse plus forte que prévu des salaires et calment du coup les inquiétudes liées à la Fed", ont souligné les analystes de Charles Schwab.

Garante de la stabilité des prix, la banque centrale américaine peut en effet accélérer ou ralentir la remontée en cours des taux d'intérêt en fonction de la situation. Or les courtiers de Wall Street ont largement profité des faibles taux sur les marchés ces dernières années et redoutent de voir cette manne s'éloigner.

Dans le même temps, la production industrielle aux Etats-Unis a augmenté en août pour le troisième mois d'affilée.

Et si les ventes au détail ont progressé moins que prévu en août, les autorités ont révisé à la hausse les chiffres de juillet.

"Cela signifie que, sauf en cas de nouveau coup de mou en septembre, la consommation au troisième trimestre devrait être aussi solide que prévu", a souligné Christopher Low de FTN Financial.

Les investisseurs surveillaient par ailleurs tout développement sur les négociations commerciales entre les Etats-unis et la Chine.

Le secrétaire américain au Trésor a proposé mercredi au gouvernement chinois de reprendre les discussions avant que n'entre en vigueur une nouvelle salve de taxes à l'importation.

Le président américain a toutefois affirmé jeudi dans un tweet que Washington "n'était pas sous pression pour conclure un accord avec la Chine". "Nous gagnerons bientôt des milliards grâce aux tarifs douaniers et en produisant" aux Etats-Unis, a-t-il ajouté.

Le marché obligataire se tendait: le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans montait à 2,998%, contre 2,970% jeudi soir, et celui à 30 ans à 3,140%, contre 3,107% à la précédente clôture.

