Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en légère hausse avant Powell

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les indices américains évoluent en légère hausse vendredi en début de séance, alors que les investisseurs attendent le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, lors du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Le Dow Jones et le S&P 500 gagnent tous deux 0,3%, à 25.735,01 points et 2.865,58 points respectivement. Le Nasdaq Composite avance de 0,5%, à 7.916,24 points. Deux jours après la publication des minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed, qui rendent probable une hausse des taux en septembre, les opérateurs de marché attendent un message similaire de la part du banquier central, indique David Madden de CMC Markets. Jerome Powell ne devrait pas dévier de la trajectoire prise par la Fed, mais pourrait donner toutefois davantage d'indications sur les risques qu'il perçoit pour l'économie américaine. Dans l'actualité des entreprises, l'éditeur de logiciels Autodesk bondit de 13% après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. Le laboratoire Mylan avance de 2,3% après le relèvement de la recommandation d'Evercore sur le titre.

- Ryan Vlastelica, MarkeWatch (Version française Thomas Varela) ed: JXM

Agefi-Dow Jones The financial newswire