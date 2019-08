Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en nette baisse, l'inquiétude de retour

Les signaux d'alarme viennent aussi du marché obligataire américain où la courbe des rendements à deux et dix ans s'est inversée mercredi pour la première fois depuis 2007, signe que la première économie mondiale pourrait se diriger vers une récession.

L'indice Dow Jones perd 415,85 points, soit 1,58%, à 25.864,06 points en début de séance et le Standard & Poor's 500, plus large, lâche 1,53% à 2.881,69 points.

Le Nasdaq Composite cédait de son côté 1,74% à 7.877,03 points à l'ouverture.

Les trois indices avaient gagné plus de 1,5% mardi après l'annonce par les Etats-Unis d'un report de trois mois de l'imposition de droits de douane de 10% sur certains produits chinois.

"Il faut croire que les investisseurs ne voient pas dans ce report le signe d'une réelle avancée dans la guerre commerciale USA-Chine ou alors ils sont trop préoccupés par les nouveaux signes d'affaiblissement de la croissance mondiale", déclare Stephen Gallo, stratège chez BMO Capital Markets.

Apple, en hausse de plus de 4% mardi, retombe de 2,81%.

La baisse des taux longs affecte les banques tandis que le retour des inquiétudes sur la croissance mondiale et la guerre commerciale USA-Chine fait baisser les valeurs des semi-conducteurs.

A la distribution, Macy's plonge de 15,8%, à un plus bas de plus de neuf ans, après avoir annoncé un bénéfice trimestriel en baisse de 48% et réduit sa prévision de résultat pour l'ensemble de l'exercice.

En Europe, les marchés restent orientés en nette baisse au moment de l'ouverture de Wall Street.

À Paris, l'indice CAC 40 perd 2,02% à 5.254,62 points et le Dax cède aussi plus de 2% à Francfort.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 1,99%, le FTSEurofirst 300 de 1,46% et le Stoxx 600 de 1,70%.

(Avec Medha Singh à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)