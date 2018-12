Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en nette hausse après la trêve entre Etats-Unis et Chine

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street progresse nettement lundi en début de séance, saluant comme les places asiatiques et européennes la trêve commerciale conclue par les présidents américain et chinois lors de la réunion du G20 à Buenos Aires ce week-end.

Le Dow Jones (DJIA) gagne 1,3%, à 25.974 points, le S&P 500 prend 1,1%, à 2.790 points, et le Nasdaq Composite avance de 1,5%, à 7.436 points.

Samedi, avant la conclusion du G20, Washington a accepté de ne pas porter à 25% au 1er janvier les droits de douane, de 10% actuellement, appliqués à 200 milliards de dollars de biens importés de Chine. Pékin s'est engagé à acheter une quantité "substantielle" de produits américains pour réduire le déséquilibre commercial entre les deux pays. Donald Trump a par ailleurs indiqué lundi sur Twitter que la Chine s'était engagée à "réduire et supprimer" ses droits de douane sur les importations automobiles américaines, dont le taux est actuellement de 40%.

Les valeurs automobiles américaines réagissent bien à cet apaisement des tensions commerciales. Ford gagne 3,4% et General Motors 2,4%.

Qualcomm progresse de 1,8%. Le fabricant américain de semi-conducteurs a exclu lundi l'idée de relancer son projet d'acquisition de NXP Semiconductors, bien que la Maison-Blanche ait déclaré que la Chine était prête à réexaminer cette transaction dans le cadre de la trêve commerciale conclue entre Washington et Pékin.

L'action Tribune Media bondit de 10%, tandis que le titre Nexstar prend 2,8%. Les deux groupes ont confirmé lundi avoir conclu un accord en vertu duquel Nexstar rachètera Tribune Media pour un montant de 6,4 milliards de dollars, dette comprise. Selon les termes de l'accord, Nexstar paiera 46,50 dollars en numéraire par action Tribune en circulation. Ce prix représente une prime de 15,5% par rapport au cours de clôture de vendredi et implique une capitalisation boursière de 4,08 milliards de dollars pour Tribune.

Tesaro s'envole de 59%. Le laboratoire britannique GlaxoSmithKline a annoncé lundi la conclusion d'un accord en vue du rachat de la société biopharmaceutique américaine pour 5,1 milliards de dollars en numéraire. Selon les termes de l'accord, Glaxo versera 75 dollars par action Tesaro, une prime de 62% par rapport au cours de clôture de vendredi.

-William Horner, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela, Maylis Jouaret) ed: LBO

