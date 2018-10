Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en nette hausse, les résultats salués

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagnait 207,54 points, soit 0,82%, à 25.458,09 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progressait de 0,68% à 2.769,45 points et le Nasdaq Composite prenait 0,97% à 7.503,11.

Parmi les entreprises ayant publié leurs résultats trimestriels en début de journée, les banques Morgan Stanley (+3,8%) et Goldman Sachs (+1,7%) et l'assureur santé UnitedHealth (+3,7%) ont fait état de bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street et UnitedHealth a relevé sa prévision pour l'ensemble de l'année.

IBM et Netflix doivent publier leurs trimestriels après la clôture des marchés américains.

(Marc Angrand, édité par Véronique Tison)