Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en très légère hausse au lendemain de la Fed

Les propos tenus par le président de la Fed Jerome Powell lors de la conférence de presse qui a suivi l'annonce de la réduction de l'objectif du taux des Fed funds à 2,00%-2,25% ont en effet douché les espoirs de voir s'amorcer un cycle de détente monétaire.

Powell a fait de cette baisse de taux un "ajustement monétaire de milieu de cycle", une formule qui n'implique pas de nouvelles et fortes réductions en perspective. La décision prise ce mercredi est différente d'un début de cycle prolongé de réduction des taux d'intérêt, a-t-il dit.

Malgré tout, les trois indices ont enregistré en juillet leur deuxième gain mensuel consécutif.

L'indice Dow Jones gagne 30,39 points, soit 0,11%, à 26.894,66 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,19% à 2.986,04 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,19% à 8.190,56 points à l'ouverture.

Le rendez-vous monétaire étant passé, la "saison" des résultats reprend dorénavant ses droits et elle est plutôt appréciée des investisseurs.

Sur les 296 sociétés du S&P qui ont publié leurs trimestriels, 74,7% ont battu le consensus, selon des données de Refinitiv. Les analystes pensent à présent que les bénéfices auront augmenté de 1,3% au deuxième trimestre, et non pas de 0,3% comme il était anticipé au début du mois.

Aux valeurs, General Motors a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, la hausse des marges des ventes de SUV, pickups et crossovers ayant plus que compensé un ralentissement des ventes aux Etats-Unis et en Chine, et a confirmé ses objectifs annuels. L'action gagne 2,8%.

En revanche pour Qualcomm, l'action chute de 4,7%, en raison d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes et de prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice sur le trimestre en cours également inférieures au consensus.

Le spécialiste des semi-conducteurs a de plus abaissé le nombre prévisionnel de smartphones dotés de puces modem qui seraient vendus cette année à 1,7-1,8 milliard d'unités contre 1,8-1,9 milliard précédemment.

Verizon, le premier opérateur de téléphonie mobile des Etats-Unis, gagne 1,2% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à un nombre d'abonnés en forte hausse.

(Édité par Marc Joanny)