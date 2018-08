Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre peu changé après sa forte hausse de la veille

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York est proche de l'équilibre vendredi en début de séance, marquant une pause après avoir profité la veille de la perspective d'un dégel sino-américain et des bons résultats de Walmart et Cisco. Quelques publications d'entreprises décevantes et un regain de faiblesse de la livre turque face au dollar après son récent rebond pourraient également peser sur la tendance.

Le DJIA perd moins de 0,1% à 25.543,98 points après s'être adjugé 1,6% jeudi. Le S&P 500 recule de 0,1% à 2.838,50 points et le Nasdaq Composite se replie de 0,3% à 7.785,52 points.

Tesla perd 5,9%. L'autorité boursière américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC), a commencé l'an dernier à enquêter sur la possibilité que Tesla ait fourni des informations erronées concernant les problèmes de production de sa voiture Model 3, ont indiqué des personnes proches du dossier au Wall Street Journal. Les régulateurs ont également interrogé les administrateurs de Tesla afin de déterminer ce qu'ils savaient du projet d'Elon Musk de retirer Tesla de la cote, a ajouté une autre personne au fait de la situation.

Nvidia recule de 3,5%. Le fabricant de puces, qui a publié jeudi soir ses résultats du deuxième trimestre, a fait part d'un net fléchissement de son activité liée aux cryptomonnaies. Applied Materials chute de 9,1%. Le fournisseur d'équipements pour le secteur des semi-conducteurs a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais a présenté des perspectives plus faibles qu'attendu pour le trimestre en cours.

-Victor Reklaitis, MarketWatch (Version française Thomas Varela) ed: GLB

