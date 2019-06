Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre sans tendance, la Fed limite la prise de risque

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 13,99 points, soit 0,05%, à 26.075,62 points tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,09% à 2.889,55 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,29% à 7.819,29 points à l'ouverture.

La Fed réunit son comité de politique monétaire mardi et mercredi et une majorité d'analystes s'attendent à ce qu'elle maintienne le statu quo tout en ouvrant la porte à au moins une baisse de taux au second semestre pour soutenir l'économie, qui continue de montrer régulièrement des signes de ralentissement.

L'indice "Empire State" d'activité manufacturière dans le nord-est des Etats-Unis accuse ainsi pour juin une baisse sans précédent à -8,6 après +17,8 en mai alors que le consensus Reuters le donnait à +10,0.

Ces chiffres ont fait reculer les rendements des emprunts d'Etat et le dollar, qui cède 0,19% face à un panier de devises de référence.

Le début de séance est par ailleurs animé par l'actualité des fusions-acquisitions: le laboratoire Array Biopharma bondit par exemple de 57,57% après l'annonce de son rachat par Pfizer (-0,70%) pour 10,6 milliards de dollars.

La maison de vente aux enchères Sotheby's prend 56,26%; elle devrait sortir de la cote après son rachat par l'homme d'affaires Patrick Drahi pour 3,7 milliards de dollars.

(Marc Angrand, édité par Véronique Tison)