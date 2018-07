Wall Street, pariant sur un accord commercial UE-USA, termine en hausse

New York (awp/afp) - Wall Street a terminé en forte hausse mercredi, le marché profitant d'un accord entre Donald Trump et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker sur le front commercial.

Selon les résultats définitifs à la clôture, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 1,17% à 7.932,24 points, un niveau inédit.

L'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 0,68% à 25.414,10 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,91% à 2.846,07 points.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le président américain Donald Trump ont annoncé mercredi être parvenus à un accord, désamorçant des mois de conflit commercial entre Washington et Bruxelles qui s'est traduit par des taxes adounières punitives réciproques.

L'Union européenne va augmenter "immédiatement" ses importations de soja des Etats-Unis et l'Europe et les Etats-Unis se dirigent vers "zéro tarifs douaniers" dans les échanges industriels hors automobile, a notamment indiqué le président américain.

"Il semble aux yeux des marchés que l'on a évité la guerre" commerciale, a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

"Bien que d'autres gros conflits liés au commerce international ne sont pas réglés, on a au moins apaisé la tension" sur ce dossier épineux, a-t-il ajouté.

Bien que ces annonces aient été faites après la clôture de Wall Street, des informations de presse avaient filtré avant la fermeture, provoquant une hausse des indices.

Les valeurs du secteur automobile, très chahutées en cours de séance, ont limité leurs pertes, General Motors perdant finalement 4,64%, Ford 0,47% et Fiat Chrysler 11,83%.

Ces valeurs avaient souffert après des informations de presse évoquant la volonté de Donald Trump d'imposer dès cette année une taxe de 25% sur l'équivalent de 200 milliards de dollars de véhicules construits à l'étranger.

De plus, la publication des comptes trimestriels de GM a fait apparaître l'impact du coût plus élevé des matières premières, conséquence des nouvelles taxes sur les importations d'acier et d'aluminium imposées par l'administration Trump.

Le président américain a promis de "résoudre" la question des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium lors de sa prise de parole avec M. Juncker mercredi.

L'avionneur Boeing, qui a perdu jusqu'à 3,5% en séance en raison de résultats défavorables, s'est également repris en fin de séance pour ne perdre plus que 0,66% à la clôture.

Le groupe international américain, tout comme Caterpillar (+1,82%), est très sensible aux informations liées à la guerre commerciale.

Parmi les autres entreprises à avoir publié leurs résultats, le marchand de sodas et de boissons non-alcoolisées Coca-Cola a pris 1,83% après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, profitant d'un attrait renouvelé pour les bouteilles de la marque du même nom, en particulier les boissons light.

Le groupe de messageries américain UPS (+6,90%) a quant à lui profité au deuxième trimestre de la montée en puissance du commerce en ligne, qui dope le nombre de colis à transporter, et d'une hausse de ses prix.

Pour ses débuts en Bourse mercredi, la société Bloom Energy, spécialisée dans le secteur énergétique, a électrisé les marchés avec un bond de 66,67% à 25,00 dollars.

Le marché obligataire se tendait: vers 20H50 GMT le rendement sur la dette américaine à dix ans montait à 2,969%, contre 2,949% mardi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,098%, contre 3,076% en fin de séance précédente.

alb/jum/pb