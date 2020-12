Wall Street : partagé entre pandémie galopante et 'risk-on'

Wall Street n'a pas entamé la semaine sur les chapeaux de roues comme tous les lundi depuis le 3 novembre mais le Nasdaq pulvérise un nouveau record absolu (+0,45% au-delà des 12.520Pts), ce qui porte son gain annuel à +39,5% (pulvérisant les +35% de 2019).

Le Dow Jones a cédé symétriquement 0,5% à 30.070 (il perdait 0,9% vers 21H45), le S&P-500 s'est effrité de 0,2%, à 3.692 (contre -0,6% un quart d'heure plus tôt), ce qui prouve qu'il y a du soutien dès que les cours retombent.

Une parte des opérateurs s'inquiète de l'aggravation de la pandémie avec plus de 100.000 personnes hospitalisées (un record) et un nombre de décès jamais vu (plus de 3.000 dimanche), la Californie se reconfine (fermeture de la majeure partie des commerces et l'essentiel de la population est invitée à renoncer à tout déplacement, y compris professionnel).



L'autre partie des opérateurs ne sait quoi faire de la surabondance de liquidités, alors le 'full risk on' continue sur les dossiers affichant le meilleur 'momentum' haussier: Tesla bondit de +7,1% à 641$, emporté par une spirale spéculative irréversible, toutes les gestions indicielles doivent renforcer leurs lignes.

Hausse également de Moderna +4,6%, Netflix +3,5%, Netease et Workday +2,3%, Broadcom +2,2%, Facebook +2,1%, Activision +1,8%...



Intel a chuté de -3,4% alors qu'une partie du marché des puces pour Apple risque de lui échapper, Apple se lançant de la production de semi-conducteurs haute performance pour ses propres smartphones.

Le compartiment des pétrolières a subi le plus lourd repli après une envolée de +50% depuis le 30 novembre.



