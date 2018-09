Wall Street partagée après une hausse des salaires aux USA

New York (awp/afp) - Wall Street hésitait vendredi dans les premiers échanges après la progression sensible des salaires dévoilée dans un rapport mensuel sur l'emploi américain, suggérant une économie américaine solide mais à la merci de potentielles nouvelles hausses de taux d'intérêt.

Vers 14H30 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,16% à 25.953,52 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,28% à 7.944,58 points.

L'indice élargi S&P 500 était quasi-stable à 2.877,36 points, soit -0,02%.

La place new-yorkaise avait terminé en ordre dispersé jeudi, sous la pression d'un nouveau plongeon des valeurs technologiques et d'une chute du cours des entreprises liées au secteur de l'énergie après un recul marqué du prix du pétrole: le Dow Jones avait gagné 0,08% tandis que le Nasdaq avait perdu 0,91%.

L'économie américaine a continué à embaucher fortement en août, dépassant les attentes des analystes, et le taux de chômage est resté stable.

Les salaires ont parallèlement nettement augmenté, de 2,9% sur un an. Il s'agit de la plus forte progression depuis juin 2009.

Ce dernier élément a d'abord fait chuter les indices boursiers à l'ouverture.

"La croissance des salaires (...) suggère que la Banque centrale (Fed) va continuer à augmenter ses taux", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Cette anticipation est perçue négativement par les investisseurs dans la mesure où cela suppose un renchérissement du coût des emprunts des ménages et des entreprises américains et des potentiels effets négatifs sur les profits de ces sociétés et sur la croissance.

Mais les principaux indices ont nettement atténué leurs pertes quelques minutes plus tard.

"La première lecture des marchés a souligné l'inquiétude quant à une hausse de l'inflation. Mais une lecture plus profonde suggère la normalisation d'une situation aberrante depuis des mois, et un ajustement des salaires sur la forte croissance et les profits des entreprises", a noté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

"La hausse des salaires est favorable pour le consommateur américain et donc pour l'économie américaine", a-t-il ajouté.

Démission, cannabis et whisky

"Les salaires n'augmentent pas suffisamment pour vraiment inquiéter la Fed. Mais l'anticipation d'une poursuite de leur progression, en raison du recul du chômage, justifie les futures hausses de taux d'intérêt" de l'institution, ont affirmé de leur côté les analystes de Pantheon Macro.

Après deux hausses de taux cette année, la probabilité d'un relèvement d'un quart de point de pourcentage (0,25%) des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la Fed du 26 septembre s'élève désormais à 99% et un deuxième relèvement est anticipé à 74% pour la réunion du 19 décembre, selon les contrats à terme sur les marchés.

En réaction à ces anticipations, le marché obligataire se tendait nettement: le taux à dix ans sur la dette américaine montait à 2,938% contre 2,873% à la clôture jeudi, et celui à 30 ans à 3,103% contre 3,053%.

La séance était également marquée par le plongeon de l'action Tesla (-5,48%) après le départ de son chef comptable, moins d'un mois après son recrutement et alors que son patron, Elon Musk, faisait de nouveau parler de lui avec une interview déjantée au cours de laquelle il est apparu buvant du whisky et fumant du cannabis.

Parmi les autres valeurs, Mattel (+0,42%), le fabricant de la célèbre poupée Barbie, a annoncé se lancer dans la production de films en créant une unité spécifique dans l'espoir de remonter la pente au moment où il est confronté à une érosion des ventes.

Le groupe agro-alimentaire Campbell Soup baissait (-0,07%) alors que le fonds d'investissement et actionnaire de l'entreprise Third Point, qui souhaite une vente de la société, propose désormais de remplacer la totalité des membres du conseil d'administration de Campbell Soup.

Google (filiale d'Alphabet +0,03%) a invité jeudi la presse à un événement le 9 octobre à New York sans autre détail mais au cours duquel il devrait, comme à son habitude désormais, présenter de nouveaux modèles de son smartphone Pixel.

