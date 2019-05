Wall Street : pas d'éléments pour soutenir les marchés

23/05/2019 | 15:21

La Bourse de New York devrait débuter en repli jeudi du fait de la persistance des tensions entre les Etats-Unis et la Chine et après un discours sans surprise de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 1% et 1,2%, annonçant une ouverture négative.



'L'issue du bras de fer commercial sino-américain reste très incertaine', rappelle ce matin un trader. 'Sur le court terme, la persistance des frictions devrait constituer un frein pour les actions', ajoute-t-il.



S'ajoute à cela un message plutôt prudent de la part de la Fed, qui a estimé hier que les risques demeuraient relativement équilibrés, même s'ils penchaient plutôt vers une légère dégradation.



'Les 'minutes' de la Fed on signalé qu'une baisse des taux était peu envisageable', indique Paul Donovan, le stratège vedette d'UBS. 'La stabilité a été son message-clé', ajoute-t-il.



'Toutefois, cette déclaration s'entend avant la mise en place des nouveaux droits de douane. Les tarifs douaniers ralentissent en effet l'économie, accroissent l'incertitude, mais aussi les risques de récession', prévient l'analyste.



Bonne nouvelle cependant sur le front de l'économie, le Département américain du Travail a fait état de 211.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un nombre en baisse de 1.000 par rapport à la semaine précédente, alors que les économistes tablaient sur 215.000 inscriptions en moyenne.



Les chartistes mettent néanmoins en garde contre l'arrivée sur des zones de support importantes.



Les analystes techniques d'IG notent ainsi que le Dow Jones se rapproche dangereusement du niveau des 25.556 points, son plus bas de lundi dernier.



'Sachant que sa récente remontée ne s'est pas traduite par un retour au-dessus des 25.957 points, il semble probable que l'indice va continuer sa route en direction de ce support', prophétise le courtier britannique.



