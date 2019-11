Wall Street : pas d'emballement pour Black Friday

29/11/2019 | 15:31

La Bourse de New York devrait débuter en repli vendredi une séance écourtée au lendemain de Thanksgiving, sur fond de regain d'inquiétudes liées aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine après une récente initiative de Donald Trump.



A quelques minutes de l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 perdent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving, Wall Street fermera à 13h00, c'est-à-dire avec trois heures d'avance, ce vendredi.



Les volumes s'annoncent donc limités, bon nombre d'investisseurs ayant préféré prendre une journée de congé pour le long pont de Thanksgiving.



Les rares intervenants présents ne manqueront pas de s'interroger sur les répercussions de la promulgation par Donald Trump d'une motion en faveur des droits humains et la démocratie à Hong Kong.



'Cela va-t-il entraver le processus devant mener à l'accord commercial avec la Chine?', se demandent ce matin les équipes de LBPAM.



Les valeurs de la distribution devraient être très surveillées en cette journée 'Black Friday', le lendemain de Thanksgiving, qui donne officiellement le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année, avec d'importantes opérations promotionnelles à la clé.



La Fédération nationale des distributeurs (NRF) prévoit des ventes de fin d'année en hausse de 3,8 à 4,2%, entre 727.9 et 730.7 milliards de dollars.



Chaque consommateur devrait dépenser à lui seul 1.047.8 dollars, un chiffre en progression de 4%.



Si cette dernière séance du mois de novembre s'annonce plutôt calme, la semaine prochaine devrait être plus animée à Wall Street, avec notamment la parution des derniers chiffres mensuels de l'emploi.



