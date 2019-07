Wall Street : pas d'enthousiasme malgré de bons résultats

30/07/2019 | 15:24

Wall Street devrait ouvrir sur des scores négatifs mardi matin, les investisseurs préférant ne pas trop s'engager en dépit de bons résultats de sociétés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent entre 0,4% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le marché reste prudent alors que débute aujourd'hui une réunion de deux jours de la Réserve fédérale censée déboucher sur la première baisse de taux de l'institution depuis 2008.



En attendant la parution du communiqué de la Fed, demain en début d'après-midi, tout se déroule comme si les investisseurs n'osaient plus faire le moindre pas, ni en avant, ni en arrière.



Le principal soutien des marchés reste donc les bons trimestriels.



La croissance soutenue des profits et les perspectives encourageantes dévoilées ce matin par Procter & Gamble et Merck, deux poids lourds du Dow Jones, semblent avoir en particulier rassuré le marché.



A en croire Credit Suisse, sur les 55% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats, 71% d'entre elles ont fait mieux que prévu, un niveau conforme à la moyenne historique.



Sur le plan des indicateurs, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% en juin, selon le Département du Commerce, conformément à ce qu'anticipaient les économistes en moyenne.



Les revenus des ménages se sont pour leur part accrus de 0,4% en juin, d'après Washington.



Ces chiffres en ligne avec les attentes ne semblent pas de nature à remettre en cause le scénario d'une baisse de 25 points de base des taux directeurs de la Fed.



Bon nombre d'analystes tablent de toute façon sur une poursuite de la petite consolidation du Dow Jones, du moins tant que l'indice parvient à se maintenir au sein de l'intervalle allant de 27.070 à 27.400 points.



