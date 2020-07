Wall Street : pas d'incitations à prendre des risques

22/07/2020 | 15:16

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note inchangée ou presque mercredi matin, le marché étant sans direction claire en l'absence de nouveaux indicateurs économiques ou de résultats d'entreprise de premier plan.



Une vingtaine de minutes avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 recule d'environ 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 progresse lui de 0,1%, annonçant un début de séance incertain.



Un énième regain de tension entre Washington et Pékin semble décourager la prise de risque et peser sur la tendance en préouverture.



Pendant la nuit, la Chine a fermement condamné la demande des Etats-Unis de fermer le consulat général de Chine à Houston, affirmant que cette décision était une 'provocation politique'.



'L'escalade des tensions entre les Etats-Unis et la Chine constitue un risque pour le sentiment du marché en faveur des actions européennes et japonaises', rappelle ainsi un gérant.



Autre motif de prudence, le président américain Donald Trump a affirmé mardi soir que la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis allait probablement 's'aggraver avant de s'améliorer'.



Les marchés d'actions s'étaient lancé dans un spectaculaire rebond avec l'arrivée du printemps, mais leur belle mécanique semble s'être enrayée ces derniers temps et les indices new-yorkais ne semblent plus aller nulle part depuis le début du mois de juin.



Si aucune publication majeure n'est prévue ce matin, plusieurs poids lourds de la cote - dont Tesla et Microsoft - ont prévu de présenter leurs comptes trimestriels après la clôture.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront surtout attentifs aux ventes de logements existants, attendues dans le courant de la matinée.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.