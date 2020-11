Wall Street : pas de catalyseurs pour Black Friday

La Bourse de New York devrait ouvrir sans tendance claire vendredi pour cette séance écourtée de 'Black Friday', qui marque le coup d'envoi des achats liés aux fêtes de fin d'année aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, le 'future' sur le Dow Jones se replie de 0,5%, mais celui sur le Nasdaq progresse lui de 0,5%, laissant entrevoir un début de séance contrasté.



Les investisseurs ne semblent pas trouver de nouveaux catalyseurs pour faire monter encore les marchés boursiers américains, qui viennent d'enchaîner quatre semaines consécutives de hausse et d'aligner records sur records.



Après cette phase d'euphorie sur les marchés, les équipes de Pictet Asset Management mettent en garde contre les effets pernicieux des 'lendemains de fête'.



'Les valorisations aux Etats-Unis sont élevées et les marchés vont rester volatils', avertit le gestionnaire d'actifs dans une récente note de stratégie.



Dans ses perspectives d'investissement pour 2021, la banque privée Credit Suisse estime malgré tout que les actions continuent d'offrir des perspectives de performance 'attrayantes', en particulier au regard des obligations dont les rendements restent faibles.



Fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving, Wall Street fermera ses portes à 13h00 (heure de New York) aujourd'hui, soit trois heures avant les horaires habituels.



Pas sûr que les valeurs de la distribution profitent cette année de cette séance du 'Black Friday' qui donne traditionnellement le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année sous l'effet d'importantes opérations promotionnelles.



Avec la crise du Covid-19, les Américains ne devraient pas se ruer dans les magasins et les spécialistes s'attendent à une consommation relativement morose cette année.



La Fédération nationale de la distribution (NRF), principale organisation du secteur, table sur une hausse de 3,6% à 5,2% des ventes pour cette période, contre une progression moyenne de 3,5% ces cinq dernières années.



L'activité devrait être, toutefois, essentiellement tirée par le commerce en ligne, puisque les achats sur Internet devraient bondir de 20% à 30% pendant les mois de novembre et décembre.



