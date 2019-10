Wall Street : pas de direction en fin de matinée

29/10/2019 | 16:40

Wall Street a ouvert sans grande direction mardi, marquant une pause après ses records de la veille et avant les décisions très attendues de la Réserve fédérale qui seront annoncées demain.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,1% à 27.130,8 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,4% à 8294,7 points.



Les prises de risques restent limitées dans l'attente du communiqué de la Fed, demain, même si ce dernier ne devrait pas réserver de mauvaises nouvelles.



Sauf surprise, la Fed devrait abaisser ses taux pour la troisième fois de suite, portant à 75 points de base la réduction de ses taux directeurs en moins de trois mois.



Une série de bons résultats de sociétés soutient toutefois le marché.



Merck grimpe de 3,3% après avoir relevé ses objectifs annuels pour la troisième fois à l'occasion de ses trimestriels.



Pfizer s'adjuge plus de 3,5% après avoir lui aussi rehaussé ses prévisions, visant désormais un BPA ajusté entre 2,94 et trois dollars cette année, et non plus de 2,76 et 2,86 dollars.



GM bondit de près de 5% après avoir réussi à dépasser le consensus au troisième trimestre malgré l'impact de la récente grève de ses salariés affiliés au syndicat UAW.



Au plan des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier dans les 20 principales métropoles américaines au mois d'août, qui fait ressortir un repli séquentiel de -0,2% pour la 1ère fois depuis août 2018.



L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board se replie de 0,4 point, de 126,3 vers 125,9, une dégradation qui ne semble pas très alarmante et ne remet pas en question la santé de la consommation aux Etats-Unis.



