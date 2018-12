Wall Street : pas de mouvement, ou presque, après l'emploi

07/12/2018 | 15:17

Les Bourses américaines devraient ouvrir sans grand changement vendredi matin après la parution de chiffres de l'emploi pour le mois de novembre ressortis bien en-dessous des attentes.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice S&P 500 grappille moins de 0,1%, tandis que le Nasdaq 100 Future reste scotché autour de l'équilibre, laissant présager peu de mouvements à l'ouverture.



L'économie américaine a généré beaucoup moins d'emplois que prévu le mois dernier, avec seulement 155.000 postes créés contre un consensus qui visait autour de 190.000 nouveaux jobs.



D'après le Département du Travail, les secteurs les plus dynamiques ont été la santé, l'industrie manufacturière, le transport et la logistique.



Parallèlement, le taux de chômage est resté stable à 3,7%, et ce pour le troisième mois consécutif, ce qui signifie que le nombre de personnes à la recherche d'un emploi reste stable autour de six millions.



Ces chiffres décevants confortent néanmoins l'approche plus conciliante récemment adoptée par la Fed, qui laisse entrevoir un ultime relèvement de taux d'ici à la fin de l'année, puis une seule hausse en 2019.



Les investisseurs seront attentifs dans le courant de la matinée aux chiffres des stocks des grossistes, puis à l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



A noter que le pétrole vient de signer une puissante accélération à la hausse, le baril de brut léger texan grimpant de 5% à 54 dollars, sur des rumeurs de réduction des quotas de production de l'OPEP, visiblement approuvées par la Russie.



Côté valeurs, Altria progresse de 2% en cotations avant-Bourse après avoir annoncé une prise de participation de 45% dans la société canadienne de cannabis Cronos, dans le cadre d'un investissement estimé à 1,8 milliard de dollars.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.