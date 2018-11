Wall Street : pas de sursaut pour les 3 sorcières, -2% hebdo

16/11/2018 | 23:28

Wall Street finit mitigé, plutôt sur un biais positif en ce qui concerne les 2 indices 'historiques': le Dow Jones grappille +0,5%, le S&P500 +0,22% mais le Nasdaq Composite lâche -0,15%, le Nasdaq-100 -0,33% (dans le sillage de Nividia avec -18,8%, ASML -4,4%, AMD -3,8%, Facebook -3%).



Il y a eu pas mal de mouvement en intraday Donald Trump, notamment en réaction à une prise de parole de Donald Trump vers 18H45 : il a provoqué une brève flambée des indices US en déclarant que la Chine avait envie de conclure un accord commercial avec les USA, et que le recours à de nouvelles sanctions douanières pourrait ne pas s'avérer nécessaire.



Wall Street a vivement salué cette annonce, le Nasdaq a inversé la vapeur de -0,9% vers +0,4%, le 'Dow' gagnait presque +1%... mais les opérateurs n'ont pas tardé à se demander si les chinois allaient confirmer cette version.

Sur la semaine écoulée, les 3 principaux indices ont cédé environ -2% en moyenne, les '3 sorcières' ont comme souvent confirmé la tendance sous-jacente.



Et symptôme assez inquiétant à 5 jours de Thanksgiving et du 'black Friday', les distributeurs et 'marques' ont lourdement chuté à l'image de Nordstrom -13,7%, Hanesbrand -4,8%, Under Armour -3%, Ralph Lauren -2,1%, Best Buy -2%...



Le marché obligataire US a enregistré une embellie avec -4Pts à 3,077%... mais cela n'a probablement pas grand chose à voir avec les chiffres du jour mais plutôt avec les déclarations plutôt 'dovish' d'un membre de la FED (Clarida) qui considère qu'il faut ajuster la politique monétaire en fonction des données économiques US : il juge justement qu'elles sont plus faibles qu'il y a quelques semaines.



Pour l'anecdote, la production industrielle aux États-Unis a quasiment stagné (+0,1%) après une hausse de +0,2% en septembre (chiffre révisé de +0,3%) selon des données communiquées ce jour par la Réserve fédérale américaine.



