Wall Street : pas de tendance claire, statistiques mitigées

Les marchés d'actions américains évoluent sans tendance claire jeudi matin suite à la publication de statistiques mitigées concernant l'état de l'économie américaine.



Une heure après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 0,3% à 29.352,9 points tandis le Nasdaq Composite grappille 0,2% à 11.822,1 points.



Les investisseurs restent tiraillés entre les espoirs entourant la prochaine commercialisation d'un vaccin contre le Covid-19 et les répercussions redoutées de la récente recrudescence de l'économie.



Contre toute attente, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont remontées à 742.000 lors de la semaine du 14 novembre, contre 711.000 la semaine précédente.



Cette statistique moins bonne que prévu montre que le marché du travail américain ne parvient toujours pas à se normaliser après plusieurs mois de disruptions liées à l'épidémie de coronavirus.



Les pertes des indices new-yorkais sont toutefois limitées par la publication de deux indicateurs plus encourageants, dévoilés dans le courant de la matinée.



L'indice composite des indicateurs avancés calculé par le Conference Board s'est notamment inscrit en hausse de 0,7% le mois dernier, conformément aux attentes du marché.



Quant aux ventes de logements anciens, elles sont ressorties en progression de 4,3% en octobre par rapport à septembre, ce qui montre que le marché de l'immobilier résiste bien à la crise.



Du côté des valeurs, Macy's décroche de presque 5% en début de séance suite à la parution de résultats trimestriels en pertes, la chute de son chiffre d'affaires n'ayant pas pu être compensée par ses réductions de coûts.



Nvidia se replie de 2% en dépit de comptes de 3ème trimestre supérieurs aux attentes, les investisseurs s'inquiétant des performances du groupe dans les architectures constituant le coeur des applications d'intelligence artificielle et de calcul haute performance dans les data centers.



