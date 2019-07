Wall Street : pas de vraie tendance pour démarrer la semaine

29/07/2019 | 16:48

Wall Street a démarré cette nouvelle semaine chargée en résultats sans véritable tendance, les investisseurs faisant preuve d'attentisme avant la réunion de politique monétaire de la Fed.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones parvient à grappiller quelque 0,1% à 27.224,3 points, mais le Nasdaq Composite recule encore de 0,8% à 8261,8 points.



La Réserve fédérale annoncera sa décision sur les taux mercredi, à l'issue d'une réunion stratégique devant durer deux jours.



'Tous les regards vont se tourner sur l'institution, qui devrait annoncer sa première baisse de taux en l'espace d'une décennie', commente-t-on chez Wells Fargo.



'Les questions commerciales vont également refaire parler d'elles, puisqu'une délégation américaine est attendue cette semaine en Chine pour de premiers pourparlers depuis la rupture des négociations en mai', renchérit la banque américaine.



Les résultats d'Apple, GE et ExxonMobil, véritables mastodontes de la cote, marqueront aussi la semaine.



Du côté des changes, l'euro remonte légèrement aux abords de 1,1128 euro. Le baril de brut américain WTI se stabilise pour s'afficher à 56,2 dollars.



Sur le front des valeurs, Pfizer recule de 2,3% après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes et annoncé son intention de fusionner Upjohn, son activité de médicaments hors brevet, avec la branche générique de Mylan.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.