Bourse de Wall Street : Wall Street passe dans le rouge à la mi-séance

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York évoluait dans le rouge vendredi à la mi-séance après avoir ouvert en hausse, alors que la dernière salve de résultats provoquait de fortes variations au sein des indices. Le Dow Jones des valeurs industrielles cède 0,4% à 25.422,20 points et le S&P 500 abandonne 0,8% à 2.815,19 points. Le Nasdaq Composite fort en valeurs technologiques plie même de 1,6% à 7.721,11 points après la déception causée par les résultats de Twitter. Le réseau social chute de 19,6% à 34,52 dollars après avoir vu son nombre d'utilisateurs reculer au deuxième trimestre, déclenchant de nouvelles craintes quant aux perspectives de croissance du secteur après la journée noire de Facebook la veille. Les valeurs immobilières se trouvent également sous pression vendredi, après la publication de ventes de logements décevantes aux Etats-Unis au deuxième trimestre. La croissance de l'économie américaine dans son ensemble s'est en revanche révélée robuste, avec un PIB en hausse de 4,1% en données annualisées, même si ce chiffre est légèrement inférieur aux prévisions des analystes. Limitant sa progression en cours de séance, Amazon avance de 0,7% en réaction à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. A l'opposé, l'action Intel recule de 8,7% en raison d'une croissance plus faible que prévu de ses revenus dans les centres de données. Le géant pétrolier Exxon perd également 2,9% après des résultats inférieurs aux prévisions.

- Ben St. Clair, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : ECH

