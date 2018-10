Wall Street : pause confirmée après des résultats mitigés

24/10/2018 | 15:14

La Bourse de New York devrait ouvrir autour de l'équilibre mercredi matin, poursuivant la pause observée la veille, après quelques résultats trimestriels diversement accueillis de poids lourds de la cote comme Boeing ou AT&T.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur le S&P 500 cède 0,1%, mais celui sur l'indice Nasdaq 100 grignote 0,1%, annonçant une ouverture en ordre dispersé.



Malgré la débâcle des places européennes, Wall Street avait su limiter la casse hier, la séance s'étant finalement conclue par une consolidation bénigne.



Certains stratèges redoutent toutefois que le début de séance éprouvant de la veille ait laissé quelques traces.



'La récente poussée d'aversion pour le risque a eu pour conséquence un exode des actifs à risque', commentent ce matin les équipes de BofA-Merrill Lynch.



'Où cela s'arrêtera-t-il? Seulement lorsque les obligations d'Etat italiennes se redresseront et que les guerres commerciales s'arrêteront', prévient la banque américaine, qui dit encore voir un potentiel de baisse.



Les investisseurs peinent également à définir une orientation claire face à un nouveau déluge de résultats de sociétés cotées.



Parmi les groupes ayant publié leur résultats ce matin, Boeing a publié des résultats meilleurs que prévu - grâce notamment à ses activités de défense - et relevé dans la foulée ses prévisions annuelles.



Moins en forme, AT&T a fait état ce matin d'un bénéfice en augmentation d'un tiers à 65 cents par action au titre du troisième trimestre, inférieur à quelques cents à l'estimation moyenne des analystes.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.