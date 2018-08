Wall Street : pause dans le mouvement haussier de l'été

24/08/2018 | 07:32

La Bourse de New York a perdu un peu de terrain jeudi, en l'absence d'éléments moteurs permettant de poursuivre le mouvement haussier de l'été : le Dow Jones a cédé 0,3% à 25657 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de plus de 0,1% à 7878 points.



'On est officiellement entrés hier dans le plus long cycle haussier de l'histoire des marchés boursiers américains. Cela veut quand même dire quelque chose', soulignait un analyste.



'La décision des Etats-Unis et de la Chine de mettre en place des droits de douane à 25% sur 16 milliards de dollars de marchandises qui pèse sur le moral', ajoutait-il.



Fléchissement de mauvais augure pour la santé du marché immobilier américain, les ventes de logements neufs ont baissé de 1,7% en juillet pour ressortir à 627.000 en nombre annualisé, contre 643.000 attendues en consensus.



Autre déception, la croissance du secteur privé américain a perdu de la vitesse ce mois-ci, à en croire l'indice PMI composite calculé par IHS Markit qui s'est établi à 55 en estimation 'flash', contre 55,7 en juillet.



Sur le plan des valeurs, Honeywell a gagné 1,1% après avoir relevé ses prévisions 2018 en raison de la vigueur de ses marchés, de la solidité de son carnet de commandes et de moins de dépenses que prévu liées au dossier de l'amiante.



Sur le segment technologique, Alibaba a reculé de 3,2% malgré une hausse spectaculaire de ses revenus réalisés par le géant chinois du commerce en ligne au titre du trimestre achevé le 30 juin.



L Brands a plongé de 11,4%, la maison-mère de Victoria's Secret et de Bath & Body Works ayant abaissé sa fourchette cible de BPA pour l'ensemble de 2018, ne l'attendant plus qu'entre 2,45 et 2,70 dollars contre 2,70 à trois dollars en estimations précédente.



